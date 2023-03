2:8-Niederlage: HC Kufstein scheiterte an ESC Steindorf

Kufstein – Der HC Kufstein musste seinen Finaltraum in der „Ö-Eishockey-Liga“ am Samstag begraben. 1269 Fans erlebten in der Kufstein Arena hautnah, wie die Festungsstädter im Halbfinal-Rückspiel gegen den ESC Steindorf in eine 2:8-Niederlage schlitterten. Das Hinspiel in Kärnten hatte die Kufsteiner Truppe von Headcoach Ivo Novotny mit 5:4 gewonnen. Obmann Roland Luchner zog den Hut vor der Qualität des Gegners, trauerte aber auch vergebenen Chancen zum Zeitpunkt der 2:1-Führung nach: „Hätten wir das 3:1 erzielt, hätte das Spiel in eine andere Richtung laufen können.“