„Let the good times roll“: Tiroler Band „Chevy 57“ feierte 30. Jubiläum

Markus Huter erinnert sich an die Anfänge: „In Zirl beim Café Bruni war unser erster Auftritt, und unser damaliger musikalischer Auftrag waren die Rocking Fifties & Roaring Sixties. Irgendwie hatten wir da einen Nerv getroffen, denn schon bald folgten weitere Engagements. Und dann kamen die Seventies auch noch dazu.“

Typisch „Chevy 57“ – der Funke sprang auch im Treibhaus schon in der ersten Minute auf das Publikum über.

Da das Repertoire von Beginn an absolut tanzbar war, folgten alsbald Anfragen für Ballveranstaltungen. Und da gab es dann fast keinen Maturaball in Tirol, Südtirol und Vorarlberg, auf dem Chevy 57 nicht mit dabei waren, ganz zu schweigen vom Ball der Tiroler Wirtschaft, über viele Jahre dem Ball der Tanzschul­e Polai und auch den renommierten Tiroler Bälle­n in Wien.