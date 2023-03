Kraftvolles & Feinsinniges beim 23. „artacts“-Festival in St. Johann

Am Freitag eröffnete das 23. „artacts“-Festival in St. Johann. Feine Kost abseits des Mainstreams.

St. Johann – Zum 23. Mal geht an diesem Wochenende das Festival „artacts“ über die Bühne der Alten Gerberei in St. Johann. Das Fest hat sich einen Fixplatz im Reigen österreichischer Events für engagierte Klänge abseits des Mainstreams erworben, durchaus vergleichbar mit den Konfrontationen im burgenländischen Nickelsdorf oder dem Kaleidophon im oberösterreichischen Ulrichsberg. Die Konzerte sind ausverkauft und locken Fans aus halb Europa nach St Johann.

Bereits am Donnerstag begann als Klammer das Projekt „Archiv seltener Arten“, eine aus acht kleinen Hörspielen bestehende Referenz an bedrohte Pflanzen, die bis zum Sonntag täglich zur Aufführung kommt. Die St. Johanner Elisabeth R. Hager, Martin Mallaun und Richard Eigner gestalten die Performance mit Studierenden der Linzer Bruckner-Uni.

Schon der Freitag löst die hochgesteckten musikalischen Erwartungen ein. Es beginnt mit einem Auftragswerk der Bassklarinettistin Susanna Gartmayer, das diese mit ihrem Sextett Sugar 6TTT effektvoll in Szene setzt. Am Anfang steht ein machtvolles Staccato in tiefen Registern. Zwei Bässe, famos der Brite John Edwards und der Brasilianer Vinicius Cajado, bilden die Basis, feinsinnig konterkariert von der Perkussionistin Maria Portugal, darüber tanzen die Klarinetten von Gartmayer und Jake Mann.Gartmayer komponierte ein großes Stück, schöpft aus dem Vollen, gewährt Freiräume und gibt einen Rahmen, intensiv und variantenreich.