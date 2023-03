Rufe nach Mietpreisbremse werden auch in Deutschland lauter

Wien, Berlin – Wie in Österreich sind nun auch in Deutschland Rufe nach einer bundesweiten Deckelung von Indexmieten lauter geworden. Mehrere von SPD und Grünen mitregierte Länder fordern ein Eingreifen gegen die an die Inflation gekoppelten Mieten, berichtete das Handelsblatt. Gewarnt wird vor einer Überlastung der Bevölkerung.

"Sollten jetzt auch noch die Mieten in die Höhe schnellen, wird das einen Großteil der Bevölkerung an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit bringen", sagte die niedersächsische Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) dem Handelsblatt. "Das können wir nicht wollen." Auch Länder wie das Saarland, Thüringen, Niedersachsen und Baden-Württemberg drängen auf eine Lösung.

Zuletzt pochte die Stadt Wien auf eine bundesweite Lösung. Bei rund 100.000 Gemeindewohnungen könnte die Bundeshauptstadt selbst tätig werden. Aber: "Es liegt in der Verantwortung des Bundes, das entsprechende Gesetz zu ändern", hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Bürgermeister Michael Ludwig und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (beide SPÖ) dieser Tage gegenüber "Wien heute". Die Stadt Wien wolle "keine Insellösungen. Die Mieterinnen und Mieter in ganz Österreich brauchen eine allgemeingültige Lösung, damit die ständigen inflationsbedingten Mietpreiserhöhungen den Menschen in Österreich nicht weiter über den Kopf wachsen." Insgesamt haben 275.000 Wohnungen in Wien Richtwertmieten. (APA)