12.000 Euro für Strom: Neues Licht in Nußdorf-Debant

Nußdorf-Debant – Bürgermeister Andreas Pfurner nahm sich in der vergangenen Gemeinderatssitzung in Nußdorf-Debant kein Blatt vor den Mund: „Ich zweifle wirklich an der Kompetenz jener Leute, die hierfür verantwortlich sind.“ Die GemNova habe den Gemeinden eine 3,7-fache Erhöhung der Stromkosten als Verhandlungsergebnis angekündigt, die erste Stromkostenabrechnung, die im Jänner auf seinem Schreibtisch landete, wies jedoch den 5,5-fachen Betrag aus. „Bei der Forderung von 12.000 Euro hat mich fast der Schlag getroffen“, formulierte es Pfurner.