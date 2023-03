Von Medizin über Migration bis Film & TV: Drei starke Frauen bei „Tirol Live“

Gendermedizinerin Margarethe Hochleitner, Mirjana Stojaković, Geschäftsführerin des Zentrum für Migrantinnen und Migranten in Tirol, und Schauspielerin Verena Altenberger waren am Mittwoch zu Gast bei „Tirol Live“.

Am Weltfrauentag drehte sich bei „Tirol Live“ alles um Frauen, die sich für Frauen und die Gesellschaft stark machen. Prof. Dr. Margarethe Hochleitner leitet das Institut für Gendermedizin und Diversität an der Medizinischen Universität Innsbruck. Für ihre Forderungen einer geschlechterspezifischen Behandlung und Forschung wurde die Tiroler Karidologin lange angefeindet. Heute gewinnt Gender Medizin zunehmend an Bedeutung.