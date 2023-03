Entmystifizierter Effekt: Keine spezifische Wirkung der Musik Mozarts

So sollte zum Beispiel das Hören der Mozart-Sonate nicht nur die Intelligenz von Erwachsenen, Kindern oder Föten im Mutterleib steigern – was einzelne US-Bundesstaaten sogar dazu veranlasste, jeder Mutter eines Neugeborenen eine Klassik-CD zu schenken. Die Musik sollte auch Kühe zu höherer Milchleistung bringen und selbst Bakterien in Kläranlagen ihre Arbeit besser verrichten lassen. In jüngster Zeit gab es eine weitere Variation des Mozart-Effekts: Einige Studien berichteten von Symptomlinderungen bei Epilepsiepatienten, nachdem sie KV448 gehört hatten.