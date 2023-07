In Berlin läuft aktuell die Suche nach einer freilaufenden Raubkatze. Vor fast genau 65 Jahren, am 7. Juli 1958, ereignete sich auch bei Ehrwald eine besondere Episode: Eine am Eibsee ausgebüxte junge Löwin wurde nach drei Wochen am Steig zur Wiener Neustädter Hütte gestellt und erschossen.