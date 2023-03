Emma Willis stellt sich schützend vor ihren Ehemann: „Lasst Bruce in Ruhe!“

Bruce Willis leidet an Demenz. Ehefrau Emma will ihn schützen und richtet einen eindringlichen Appell an die Paparazzi.

Los Angeles – Bereits im vergangenen Jahr machte Bruce Willis’ Familie öffentlich, dass der „Stirb langsam“-Star an Aphasie leide, einer Sprachstörung aufgrund einer Hirnschädigung. Vor knapp einem Monat dann die nächste schockierende Diagnose. Beim einstigen Actionstar war eine spezielle Form der Demenz festgestellt worden. Die Erkrankung hat nicht nur das Leben des 67-Jährigen verändert, sondern auch das seiner 23 Jahre jüngeren Ehefrau Emma Heming-Willis.





Die 44-Jährige hat sich jetzt via Instagram zu Wort gemeldet. In einem eineinhalbminütigen Video spricht sie über die Herausforderungen im Alltag und stellt sich schützend vor ihren Ehemann. In einem eindringlichen Appell wendet sie sich an die Paparazzi: „Lasst ihn in Ruhe!“

Vor wenigen Tagen wurde Bruce Willis gesichtet, wie er mit Freunden einen Kaffee holte. Paparazzi hatten ihre Chance gewittert und den Schauspieler belagert. Emma Heming-Willis geht das zu weit: „Das geht an die Fotografen und die Videoleute, die versuchen, exklusive Bilder von meinem Ehemann zu bekommen: Bitte lasst ihn in Ruhe!“, sagt die 44-Jährige in dem kurzen Clip.

„Ich weiß, es ist euer Job, aber bitte bleibt in eurem Bereich. Und hört auf, rüberzurufen und zu fragen, wie es ihm geht.“ Weiter sagt sie: „Gebt ihm seinen Freiraum, erlaubt es seiner Familie oder wer auch immer bei ihm ist, ihn sicher von A nach B zu bringen.“ Für Menschen mit Demenz sei es schon „schwierig und stressvoll“, am normalen Leben teilzunehmen.