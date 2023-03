Besondere Fastenkrippe wird in Imst gezeigt

Imst – Sie ist etwas Besonderes – die Fastenkrippe im Krippenmuseum Imst, die vom 10. März bis 10. April zu sehen sein wird. In vielen Stationen wird dabei die Geschichte der Karwoche vom Einzug in Jerusalem über das Abendmahl bis hin zur Kreuzigung und Auferstehung gezeigt. Die Krippenakademie freut sich täglich von 13 bis 17 Uhr über Besucher und freiwillige Spenden in der Pfarrgasse 5 in Imst. Am Gründonnerstag und Karfreitag ist die Fastenkrippe von 8 bis 22 Uhr zu sehen. Bereits diesen Freitag findet dazu um 18 Uhr auch ein „Krippenhuangart“ mit Hans Seifert statt. (TT)