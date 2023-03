Rotaryclub Innsbruck: Solidarität und Unterstützung in schwierigen Zeiten

Innsbruck, Hall, Mutters – Gerade in krisenhaften Zeiten zeigen sich die TirolerInnen weiter höchst spendenfreudig. So hat etwa der Rotaryclub Goldenes Dachl Innsbruck kürzlich eine Spende von 10.000 Euro übergeben, um die Arbeit der „Arche Herzensbrücken” in Seefeld zu unterstützen. Dabei handelt es sich um einen Rückzugsort auf Zeit für Familien mit schwer erkrankten Kindern. Gemeinsame Auszeiten seien für betroffene Familien ansonsten „beinahe unmöglich“, meint Geschäftsführer Horst Szeli, man erfülle ihnen damit „den Herzenswunsch nach einem Stück Normalität und einer gemeinsamen Auszeit“. Finanziert wird die Arche Herzensbrücken ausschließlich über Spenden an den Förderverein Kinder- und Jugendhospizarbeit.