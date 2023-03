Medcare: Ärztliche Behandlung für Menschen im Abseits

Der Dienst werde in der Ordination am Innrain in Innsbruck, in der Teestube, den Notschlafstellen oder in der Wolfgangstube angeboten, sagt der ärztliche Leiter von Medcare, Thomas Fluckinger. Das Gros des medizinischen Personals arbeite ehrenamtlich. „Im Jahr 2022 haben unsere Ärztinnen und Ärzte, Sanitäterinnen und Sanitäter insgesamt 723 Freiwilligenstunden geleistet“, berichtet Fluckinger.