Kandidatin gefunden: Missy May ersetzt Sarkissova bei den „Dancing Stars”

Wien ‒ Nachdem Karina Sarkissova die „Dancing Stars" aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verlassen hat, gibt es in der zweiten Show des ORF-1-Tanzevents am Freitag einen Neuzugang in der Kandidatenriege.

Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin Missy May wird gemeinsam mit Dimitar Stefanin das Tanzbein schwingen. Da die Neo-Kandidatin in dieser Woche erstmals in Österreichs glamourösestem Ballroom vor die Jury und das Publikum tritt, erhält sie für ihre Tanz-Premiere eine Wild Card und zieht somit automatisch in die nächste Runde ein.