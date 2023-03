Von der Praktikantin zur Führungskraft

Wie ging es weiter, als Sie als Praktikantin bei EGGER starteten, und was hat Ihnen besonders gut gefallen?

Eva Hutter: Während des Praktikums lernte ich schnell das angenehme Arbeitsumfeld, die Kollegialität und den familiären Umgang im Unternehmen zu schätzen. Ich wusste bald: Ich möchte auch nach dem Praktikum ein Teil von EGGER sein und mein bisher gesammeltes technisches Wissen ins Unternehmen einbringen und startete als Trainee Produktionsplanung im SAP-Competence Center. Mithilfe meines Mentors lernte ich nicht nur unsere Systeme, sondern auch die Planungs- und Produktionsprozesse von der Pike auf kennen und stürzte mich voller Elan und Freude in jedes neue Projekt, bereiste unsere Produktionsstätten und konnte mein Wissen im Zuge von diversen Projekten weitergeben und ausbauen. Als mein Vorgesetzter in eine neue Position wechselte, war es für mich an der Zeit, „unser“ Team zu übernehmen. Vor etwa einem Jahr haben wir uns dann noch einmal vergrößert. Nun gehört neben dem SAP-Competence Center für die Produktionsplanung auch das SAP-Competence Center für alle EGGER Lagersysteme zu meinem Verantwortungsbereich.