Der Einkauf ist weiblich

Sie lebt in Kirchbichl, ist Mutter des 2-jährigen Theo, ehrenamtlich als Notfallsanitäterin beim Roten Kreuz Wörgl tätig – und leitet seit gut einem halben Jahr den regionalen Einkauf der SPAR-Zentrale Wörgl: Anita Widauer, 34, ist nach fast zehn Jahren bei SPAR in Salzburg auch beruflich in ihre Heimat zurückgekehrt.

Hoher Stellenwert des Einkaufs

Regionale Lebensmittel werden immer stärker nachgefragt. Die Tiroler:innen achten bei Produkten auf kurze Transportwege, transparente Herkunft und maximale Frische. Eine entsprechend hohe Bedeutung hat bei SPAR somit die Position der regionalen Einkaufsleitung. Seit vergangenem Herbst fungiert Anita Widauer als Bereichsleiterin für Einkauf und Sortiment für die SPAR-Regionen Tirol und Salzburg. Nach erfolgreichem Abschluss der Studien Management & Economics sowie Accounting, Auditing & Taxation ist Widauer seit 2013 Teil der SPAR-Familie. Begonnen hat sie als internationaler SPAR-Management-Trainee, wo sie insbesondere Know-how im Controlling gesammelt hat und auf Auslandseinsätze bei SPAR in Slowenien und Ungarn zurückblicken kann. Von 2015 bis 2020 verantwortete sie als nationale Sortimentsmanagerin den Bereich Brot- & Backwaren. „In dieser Zeit habe ich mein Bewusstsein für exzellente regionale Hersteller:innen geschärft“, resümiert die Unterländerin. Nach ihrer Elternkarenz kehrte sie wieder auf ihren Arbeitsplatz im Sortimentsmanagement der SPAR-Hauptzentrale zurück.

Rückhalt in der Familie: Anita Widauer mit Sohn Theo und Partner Florian. © INES ENTLEITNER

Mit offenen Augen durchs Land

In der SPAR-Zentrale Wörgl führt Anita Widauer ein Team von 18 Mitarbeiter:innen im Einkauf. Warum sie den Einkauf so spannend findet, fasst sie so zusammen: „Es geht vielfach um die Wurzeln unserer wertvollen Lebensmittel. Wir gestalten eigenverantwortlich lokale Sortimente. In meinem Job ist es wichtig, mit offenen Augen durchs Land zu gehen – schließlich geht es auch darum, neue regionale und lokale Spezialitäten von heimischen Hersteller:innen in die Regale von SPAR zu bringen.“

150 Tiroler Erzeuger:innen sind Partner von SPAR. Insgesamt bietet SPAR in Tirol 2.350 regionale Lebensmittel an, für das Bundesland Salzburg sind es beinahe ebenso viele. Manche dieser regionalen Produkte sind tirolweit erhältlich, manche ausschließlich in einzelnen SPAR-Geschäften in der Umgebung des Produzenten. „Bei SPAR schätzen wir die Produkte von Produzenten, die mit viel Liebe und Herzblut ihre Produkte oft nur in begrenzten Mengen, aber in hervorragender Qualität produzieren“, weiß Anita Widauer.

Viele Führungspositionen sind bei uns weiblich besetzt. Ist das ein Schlüssel zum Erfolg? Für die Zukunftsarbeit sind ganzheitliches und sinnorientiertes Führen, Quer- denken, Offenheit für neue Gegebenheiten und Diversität gefragt. Empathie bei gleichzeitiger unmissverständlicher Leistungsförderung. Führung hat nach meiner festen Überzeugung per se nichts mit ‚männlich‘ oder ‚weiblich‘ zu tun. Führung hat mit der Fähigkeit zu tun, Menschen zur Realisierung herausfordernder Ziele tagtäglich zu begeistern.“ SPAR-Geschäftsführerin Patricia Sepetavc

Führung auch in Teilzeit möglich

SPAR ist einer der größten Arbeitgeber Tirols und beschäftigt insgesamt über 9.000 Mitarbeiter:innen im Betreuungsgebiet der SPAR-Zen­trale Wörgl. Über drei Viertel davon sind weiblich. Der Lebensmittelhandel gehört zu den familienfreundlichen Branchen und bietet neben flexiblen Arbeitszeiten jede Menge Karrierechancen – gerade auch für Frauen. Anita Widauer ist Bereichsleiterin in Teilzeit. „Das funktioniert wunderbar. Unter anderem ermöglicht mir der starke Rückhalt und Zusammenhalt in meiner Familie – an dieser Stelle ein herzliches Danke an unsere Omas – die Ausübung meiner Führungsposition. Außerdem habe ich mit Maria Moser eine starke Stellvertreterin und ein etabliertes Team an Abteilungsleiter:innen und Mitarbeiter:innen“, sagt die Leiterin des Einkaufs.

Frauen sind auf allen Ebenen sichtbar – von den Lehrlingen bis zu den Führungskräften. 53 Marktleiterinnen führen eine SPAR-Eigenfiliale, 21 selbstständige Kauffrauen betreiben allein in Tirol ihren eigenen SPAR-Markt. In der SPAR-Zentrale Wörgl ist Pa­tricia Sepetavc seit April 2021 Geschäftsführerin für die Bundesländer Tirol und Salzburg, unter den Bereichsleitungen gibt es neben Anita Widauer viele weitere weibliche Führungskräfte.