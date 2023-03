Aufhebung von Seiwalds Immunität beantragt

Die Grünen verlangen wegen der Tätigkeit von Ex-LR Hannes Tratter (VP) im Bodenfonds eine Sitzung des Immunitäts- und Unvereinbarkeitsausschusses des Landtags. „Der Ausschuss ist darüber zu informieren, wie die Arbeitsleistung von Tratter im Bodenfonds durch den Dienstgeber kontrolliert wird. Das ist bei allen öffentlich Bediensteten so und muss auch für ehemalige ÖVP-Regierungsmitglieder gelten“, betont der grüne Klubchef Gebi Mair. Dem Landtag stehen Auskünfte zur Beschäftigung Tratters nach seinem mehrmonatigen Urlaub im Landesdienst zu.“ Offenbar beträgt Tratters Beschäftigungsausmaß im Bodenfonds 80 Prozent.

Der Ausschuss wird ohnehin am 20. März tagen, schließlich hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck die Aufhebung der Immunität des ÖVP-Abgeordneten Peter Seiwald beantragt. Es geht um eine anonyme Anzeige im Zusammenhang mit dem Landtagswahlkampf. „Ich habe selbst Interesse daran, die Sache so rasch wie möglich zu klären“, sagt Seiwald gegenüber der TT. Für ihn sei sie allerdings bereits erledigt. In der Anzeige wird im vorgeworfen, Ressourcen, u. a. Daten, der Wirtschaftskammer zweckwidrig für den Landtagswahlkampf verwendet zu haben. „Da hat jemand offenbar die Kammer mit dem ÖVP-Wirtschaftsbund verwechselt. Die Rechnungen vom Wirtschaftsbund liegen vor, die Kammer hat mit meinem Wahlkampf nichts zu tun gehabt.“