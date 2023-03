Gratis-E-Auto-Testwochen in Absam, Thaur und Gnadenwald

Absam, Thaur – Eine neue Initiative der Klima- und Energie-Modellregion Hall und Umgebung ist in Absam gestartet: Noch bis 15. März steht den AbsamerInnen ein E-Auto des Wörgler e-Carsharing-Anbieters „floMOBIL“ kostenlos zur Verfügung. Interessenten werden von Gemeindebediensteten bei der Anmeldung unterstützt und in die Nutzung des E-Autos eingewiesen. Im Anschluss wird das Angebot im Nachbarort Thaur für zwei Wochen fortgeführt und mit einer weiteren Woche in Gnadenwald abgeschlossen. (TT)