St. Anton, Innsbruck, Sillian: Tour of Austria präsentierte Etappenplan

Nach drei Jahren Corona- und Finanz-bedingter Pause wird bei der Österreich Rad-Rundfahrt wieder in die Pedale getreten. Anfang Juli führen fünf Etappen von Vorarlberg bis Niederösterreich.

Waidhofen a.d. Ybbs – Die Österreich-Radrundfahrt wird nach dreijähriger Auszeit als Tour of Austria unter der Ägide von fünf heimischen Rennställen und Wien-Marathon-Macher Wolfgang Konrad wiederbelebt. Die in der Konstellation mit den Teams als Organisatoren international einzigartige Neuauflage führt vom 2. bis 6. Juli von Vorarlberg nach Niederösterreich. Wie auch schon in der Vergangenheit läuft die Rundfahrt parallel mit der ersten Woche der Tour de France.