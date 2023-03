Internet-Ombudsstelle führte im Vorjahr mehr als 3000 Schlichtungsfälle durch

Wer beim Online-Shopping, bei Reisebuchungen, bei Dating-Plattformen oder in Sozialen Medien mit Streitigkeiten zu tun oder Rechtsfragen hat, kann sich an die Internet-Ombudsstelle wenden – die Nachfrage nach Hilfe stieg im Vorjahr.

Wien – Die außergerichtliche Streitschlichtung habe sich insbesondere bei geringen Werten als sinnvolles Instrument bei der Beilegung von Streitigkeiten rund um Online-Shopping bewährt, berichtete die Internet Ombudsstelle am Mittwoch. Exakt 3164 Fälle wurden dort 2022 bearbeitet – um zehn Prozent mehr als im Jahr davor. Top-Themen sind Streitigkeiten rund um das gesetzliche Widerrufsrecht, ausbleibende Lieferungen und Gewährleistungsfragen.

8738 Eingaben wurden an das Team herangetragen, in exakt 3164 wurde eine außergerichtliche Streitschlichtung zwischen Konsumenten und Unternehmen durchgeführt. In 4617 Fällen beriet die Internet Ombudsstelle Verbraucherinnen und Verbraucher zu konkreten Problemen oder Rechtsfragen rund um die Themen Online-Shopping sowie die Nutzung digitaler Medien.