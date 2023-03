Glück im Unglück bei schwerem Zusammenstoß zweier Autos in Lermoos

Lermoos – Glück im Unglück hatten die beiden Beteiligten bei einem Unfall am Mittwochabend bei Lermoos. Während beide involvierten Autos stark beschädigt wurden, gab es keine Verletzten.

Eine 38-jährige Frau war gegen 18.15 Uhr auf der B179 in Richtung Süden unterwegs und wollte links in Richtung Lermoos abbiegen, als in diesem Moment ein 50-jähriger Autolenker überholte.