Mirjana Stojaković in „Tirol Live“: „Es braucht eine umfassende Beratung“

Innsbruck – Was es bedeutet, in ein fremdes Land zu kommen, das musste Mirjana Stojaković am eigenen Leib erfahren. Vor 33 Jahren ist sie vor dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien nach Österreich geflüchtet, wie sie bei „Tirol Live“ berichtet. Heute berät die Geschäftsführerin des ZeMiT (Zentrum für Migrantinnen und Migranten in Tirol) Drittstaatsangehörige, Menschen, die durch Familienzusammenführung nach Österreich gekommen sind, und Geflüchtete.