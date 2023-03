Höchstrichter und Anwalt gleichzeitig? Doppelrolle wird wieder hinterfragt

Was die Doppelrolle am VfGH betreffe, „haben wir in der Vergangenheit intern mehrfach versucht, Kollegen Rami zu mehr öffentlicher Zurückhaltung in der Ausübung des Anwaltsberufs zu bewegen“, sagte Präsident Christoph Grabenwarter der Kleinen Zeitung. Er sei „vorsichtig optimistisch, dass das nicht ohne Wirkung bleiben wird“. In Deutschland gibt es ein Berufsverbot für Höchstrichter. Was möchte Grabenwarter für Österreich? Er plädiert für „behutsames Drehen an kleinen Schrauben, flankierende, gut abgestimmte Maßnahmen statt einer einfachen Radikallösung“.