Mutter, Monster, Märchen: Carolina Schuttis Roman „Meeresbrise“

Innsbruck – Wo diese Geschichte spielt, scheint egal zu sein. Dieses Dorf ist überall. Auch die Zeit tut nichts zur Sache. Im Klappentext steht späte 80er. Spuren, die dorthin führen, gibt es in Carolina Schuttis neuem Roman „Meeresbrise“. Aber ein Zeitroman ist das Buch deshalb nicht. Zeit ist etwas, das in diesem Text draußen vergeht. Sie läuft vorbei, könnte man sagen. „Meeresbrise“ aber erzählt vom Drinnen. Es ist ein Mädchen, das da erzählt – von seinem Leben mit Mutter und Schwester. „Unsere Väter bestehen aus Worten.“ Einer hat sich umgebracht. Der andere lebt auch nicht mehr. Glücklich war die Mutter wohl mit beiden nicht. Überhaupt mag man sich diese Mutter nicht als glücklichen Menschen vorstellen. Ihre Töchter nennt sie „Prinzessinnen“. Die aus dem Dorf sagen „Monster“. Eine Sozialarbeiterin sieht regelmäßig nach dem Rechten. Dafür werden die Prinzessinnen herausgeputzt und in Kleidchen gesteckt, die irgendwie zu groß und trotzdem zu klein sind. Mutter weiß, was gut und richtig ist. Nur sie weiß das, davon ist sie überzeugt. Die Haushaltskasse füllt sie mit Telefonsex auf. Wenn sie ausgeht, sperrt sie die Töchter in die Wohnung. Weil, auch das weiß die Mutter, draußen passiert nichts Gutes. So jedenfalls lebt sie es den Kindern vor – bisweilen durchaus rabiat.