Land zieht Schlinge enger: Heuer noch mehr Lkw-Kontrollen angekündigt

Tirol verfügt seit Jahren über das wohl österreichweit engmaschigste Schwerverkehrs-Kontrollnetz entlang der Hauptverkehrsachsen. Allen voran die Lkw-Kontrollstellen auf der Inntalautobahn bei Kundl und Radfeld. Aber auch jene in Nauders, in Leisach und Musau. Hinzu kommen aber auch der mobile Prüfzug der Asfinag sowie die selbstständig durch polizeilich geschulte Organe durchgeführten technischen Kontrollen.

In Summe wurden im vergangenen Jahr an die 12.000 Anzeigen infolge festgestellter technischer Mängel erstattet, wie Verkehrslandesrat René Zumtobel sowie der Leiter der Landesverkehrsabteilung der Polizei, Günther Salzmann, und Bernhard Knapp (Vorstand Abteilung Verkehrsrecht) im Rahmen eines Lokalaugenscheins in Radfeld bestätigten. Alleine durch den Prüfzug – hier kontrollieren Asfinag, technische Prüfer des Landes sowie Polizei – werden jährlich rund 4000 Lkw durchleuchtet. Für heuer wird dessen Einsatz erneut forciert. Das mit der Asfinag seit 2015 vereinbarte Fixkontingent von 112 Prüftagen wird auf Wunsch des Landes um 38 erhöht. Das sind um sechs Tage mehr als 2022. Dafür fallen Mehrkosten von 54.000 Euro an.