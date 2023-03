Endgültiges Aus beschlossen: Ehrwalder Hallenbad sperrt am 12. März zu

Ehrwald – Monatelang wurde um den Fortbestand des in die Jahre gekommenen Ehrwalder Hallenbades gerungen. Die mit 15 Millionen Euro bezifferten Kosten für einen Neubau nahmen den Verantwortlichen die Entscheidung ab. Auch ein kostengünstigerer Um- bzw. Zubau rückte aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde in weite Ferne. Selbst der Betrieb der bestehenden Anlage stand aufgrund stark gestiegener Energiepreise und eines prognostizierten Abgangs von jährlich 1,1 Millionen Euro bis in den Spätherbst auf der Kippe.

Am Dienstag tagten die Partner erneut. Jetzt steht fest: Das Hallenbad wird am 12. März endgültig geschlossen. Wie es mit der Freizeitanlage im Herzen der Zugspitzgemeinde weitergeht, bleibt hingegen noch offen. Damit soll sich ein eigenes Gremium befassen. Auch das wurde beschlossen. Die neue Arbeitsgruppe – bestehend aus drei Gemeinderäten, drei Funktionären der Tiroler Zugspitz Arena, der Geschäftsführung der Freizeitbetriebe Tiroler Zugspitze und Tiroler Zugspitz Arena und einem externen Projektbegleiter – soll ein neues Betriebskonzept für das Areal erarbeiten. Was Platz finden wird, sei derzeit völlig offen. Die verfügbaren finanziellen Mittel belaufen sich auf 6 bis 7 Mio. Euro. Der TVB-Obmann blickt einer gemeinsamen Weiterentwicklung mit Zuversicht entgegen. BM Markus Köck bedauert die Bad-Schließung: „Ich hatte viele schlaflose Nächte. Aber lieber ein Ende mit Schrecken als ein schreckliches Ende.“ Köck spielt damit auf den prognostizierten Abgang des laufenden Geschäftsjahres zum 30. April an. Dieser soll 760.000 Euro betragen.