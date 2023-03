Autos prallten bei Schwazer Kreuzung aufeinander, beide Lenker verletzt

Schwaz – Bei einer Schwazer Kreuzung kollidierten am Mittwochabend zwei Autos, berichtet die Polizei. Beide Lenker zogen sich Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 20-Jährige war gegen 18.40 Uhr auf der L222 von Vomp kommend in Richtung Autobahnzubringer unterwegs, in der Kreuzung wollte sie links abbiegen. Ein entgegenkommender Lenker – ebenfalls 20 Jahre alt – bog gleichzeitig in die Kreuzung ein, übersah dabei jedoch den anderen Wagen.