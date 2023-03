Global 2000 führte Beamer-Aktion gegen AKW Mochovce durch

Anlass für die Aktion sind Versuche, den Reaktor hochzufahren, hieß es in einer Aussendung. Laut der NGO ist der dritte Reaktorblock, an dem seit dem Jahr 1985 gebaut wird, "besonders riskant".

Wien – Die Umweltorganisation Global 2000 hat ihre Ablehnung des slowakischen Atomkraftwerks Mochovce in einer nächtlichen Beamer-Aktion bekräftigt. Wie die NGO mitteilte, wurde der Kühlturm von Reaktor 3 des AKW mit einem großen Radioaktivitätszeichen und dem Schriftzug "Riskant & unzuverlässig" bestrahlt. Fotos der Aktion zeigen den Schriftzug in slowakischer, deutscher und englischer Sprache sowie zwei Global-2000-Aktivisten mit Gasmasken vor dem beleuchteten Reaktor.

Anlass für die Aktion seien "unmittelbar bevorstehende Versuche", den Reaktor hochzufahren, hieß es in einer Aussendung. Laut der NGO ist der dritte Reaktorblock, an dem seit dem Jahr 1985 gebaut wird, "besonders riskant". Das Reaktorkonzept stamme nämlich aus den 1970er Jahren und sei völlig veraltet. So würde das AKW einem Flugzeugabsturz nicht standhalten. Dazu komme der Skandal rund um Pfusch mit krimineller Absicht auf der Baustelle, der vor drei Jahren zur Festnahme mehrerer Manager geführt habe. Die Kripo-Sondereinheit "Elektro" ermittle auch aufgrund zweier Anzeigen von Global 2000, nachdem sich besorgte AKW-Ingenieure mit brisanten Informationen an die NGO gewandt hätten.