Bauarbeiten am Deutschen Eck bringen Änderungen im Zugverkehr der ÖBB

Wegen Bahnbauarbeiten der DB Netz AG steht die Bahnstrecke über das Deutsche Eck an den Wochenenden bis zum 2. Mai 2023 nur eingeschränkt zur Verfügung. Dies hat auch umfangreiche Auswirkungen auf die ÖBB-Fernverkehrszüge über die Korridorstrecke. Die ÖBB ersuchen, sich unbedingt rechtzeitig im Vorfeld über die Änderungen zu informieren.

Im Frühjahr 2023 führt die für die Schieneninfrastruktur in Deutschland verantwortliche DB Netz AG umfangreiche Bahnbauarbeiten zur Verbesserung der Netzqualität im Bereich des Deutschen Ecks (Korridorstrecke) durch. Die Maßnahmen dauern voraussichtlich bis 2. Mai 2023. Betroffen davon sind insbesondere an den Wochenenden sowohl die Zugverbindungen zwischen Tirol und Salzburg sowie die Zugverbindungen von München nach Wien/Graz/Klagenfurt, jeweils in beide Richtungen.

Änderungen an den kommenden beiden Wochenenden. Umfassende Änderungen im Fahrplan sind bereits an den beiden kommenden Wochenenden sowie an einzelnen Werktagen bis einschließlich 20. März geplant. Die ÖBB richten für zahlreiche Züge zwischen Salzburg Hbf. und Wörgl Hbf. bzw. Kufstein einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ein. Vereinzelt werden Züge über Zell am See umgeleitet, die Fahrtzeit verlängert sich hier um bis zu zwei Stunden. Einzelne Fernverkehrszüge von/nach Deutschland fahren an den Wochenenden nur ab/bis Salzburg Hbf. Die ÖBB bitten Reisende, unmittelbar vor ihrer Fahrt ihre Verbindung zu prüfen. Anschlusszüge können möglicherweise nicht erreicht werden.

Zusatzangebot für die Kund:innen. Um die Einschränkungen für Reisende so gering wie möglich zu halten, bieten die ÖBB von 11. bis 13. sowie 18. bis 20. März 2023 zusätzliche Züge von Salzburg Hbf. nach Wien Hbf. bzw. nach Innsbruck Hbf. und Feldkirch sowie von Innsbruck Hbf. nach Wien Hbf. bzw. nach Salzburg Hbf. an. Diese Züge fahren über Zell am See, wodurch sich die Fahrzeit um bis zu zwei Stunden verlängert.

Umfangreiche Ersatzmaßnahmen. Den ÖBB ist es ein besonderes Anliegen, die Einschränkungen im Bereich des Deutschen Ecks, die noch bis voraussichtlich 2. Mai 2023 dauern, so gering wie möglich zu halten. Deshalb werden umfangreiche Ersatzmaßnahmen, wie Schienenersatzverkehr mit Bussen sowie Umleitungen, für die Kund:innen eingerichtet. Die ÖBB ersuchen bei den Verbindungen aus Richtung Wien, spätere Ankunftszeiten in Tirol in der Reiseplanung zu berücksichtigen sowie auf frühere Abfahrtszeiten der Verbindungen in Richtung Wien zu achten. Zudem ist bei einzelnen Fernverkehrszügen mit Haltausfällen zu rechnen. Die Abfahrt bzw. Ankunft der SEV-Busse in Innsbruck ist im östlichen Bereich des Hauptbahnhofes bei der Autoverladestelle Süd. An den übrigen Bahnhöfen bedienen die SEV-Busse grundsätzlich den Bahnhofsvorplatz.

ÖBB ersuchen Fahrgäste, sich rechtzeitig im Vorfeld zu informieren. Die ÖBB bitten um Verständnis für die umfangreichen Ersatzmaßnahmen und empfehlen den Reisenden, sich unbedingt zeitgerecht im Vorfeld über die Änderungen hinsichtlich ihrer gewählten Zugverbindung zu informieren.