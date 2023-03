Karriere-Push: Studium & Job vereinbar

Die FH Kufstein Tirol bietet 24 Bachelor- und Masterstudien in Wirtschaft und Technik. Rund 50% des Studienangebots an der FH Kufstein Tirol ist für Berufstätige am Wochenende zugänglich.

Moderne Lehre mit viel praktischer Anwendung und ein attraktiver Campus mit persönlicher Betreuung erwartet die Studierenden an der FH Kufstein Tirol. Insbesondere Berufstätige profitieren vom Studienkonzept. Eine weitere Besonderheit ist die Vielzahl an Praxisprojekten, in denen Studierende selbst Hand anlegen. Aktuellstes Beispiel ist nun schon die dritte VR Game Applikation, die die IT-Studiengänge der Kufsteiner FH entwickelt haben.

Für Berufstätige: Wochenendstudium

Die FH Kufstein Tirol bietet vier Bachelor- und neun Masterstudiengänge speziell für Berufstätige an und bringt damit Job und Familie mit der akademischen Aus- und Weiterbildung in Einklang. Die Lehrveranstaltungen finden freitags und samstags statt. Das erlaubt es den Studierenden unter der Woche zu arbeiten, dennoch kostengünstig in Regelstudienzeit abzuschließen und damit weiter den persönlichen Karriereweg aufzubauen. Verstärkter Einsatz von eLearning unterstützt zudem Studium, Job und Familie miteinander zu verbinden. Der Einstieg ins Studium ist auch ohne Matura, z.B. mit einer Lehre möglich - dafür sind in den ersten Semestern Zusatzprüfungen zu absolvieren.

Der Einstieg ins berufsbegleitende Studium ist auch ohne Matura möglich. © FH Kufstein Tirol

Networking-Faktor durch berufsbegleitendes Studium

Nicht zu unterschätzen ist der Networking-Faktor im berufsbegleitenden Studium. Zum einen besteht reger Austausch mit Unternehmen aus der Wirtschaft, die Praxisprojekte beauftragen, die von Studierenden bearbeitet werden. Dies wird zusätzlich durch viele Lehrende aus der Wirtschaft unterstützt, die nicht nur ihr Wissen, sondern oft auch ihre Kontakte weitergeben. Zum anderen sind die Studierenden selbst meist in der Fachbranche tätig und teilen ihre Berufserfahrungen und Kontakte miteinander. Ganz natürlich entstehen dadurch auch geschäftliche Beziehungen mit potenziellen neuen Arbeitgeber:innen für die Studierenden.

Isabella fand über ein Praxisprojekt ihres Studiengangs zu dem Job, den sie sich schon immer gewünscht hat. © I. Gandler

Vielseitig, zukunftssicher inklusive Auslandsaufenthalt

Ein Highlight der Kufsteiner Ausbildung - der Auslandsaufenthalt - ist in alle Studien integriert und je nach Organisationsform und Studienrichtung, von einer Woche bis zu zwei Semestern lang. Die über 215 internationalen Partnerhochschulen befinden sich auf allen Kontinenten und sind nach strengen Qualitätsrichtlinien ausgewählt. Beispiele von Auslandsjahren in Vietnam und Madrid, berichtet von Vollzeit-Studierenden, illustrieren ihre Erfahrungen an den Partnerhochschulen weltweit. Auch in die berufsbegleitende Variante des Studiums sind Auslandsaufenthalte intergiert, meist in Form einer ca. einwöchigen Studienreise.

Einblick in den Hochschulalltag

Die FH Kufstein Tirol bietet am 18. März 2023 einen Tag der offenen Tür an. Die Lehrenden der FH Kufstein Tirol stellen beim Open House die 12 Bachelor- und 12 Masterstudiengänge persönlich vor und geben den Interessent:innen einen guten ersten Eindruck in die Studieninhalte. Dank geführter Rundgänge durch das FH-Gebäude und die Science Labs erhalten Interessierte einen umfassenden Einblick in den Hochschulalltag. Offene Fragen werden von Studierenden und dem Aufnahmeteam der FH Kufstein Tirol persönlich beantwortet.

• Weitere Informationen zum Open House am 18. März 2023

Bei der Master Lounge, die zeitgleich zum Open House stattfindet, können sich Interessierte für individuelle Beratungsgespräche zu den insgesamt 12 Masterstudiengängen online anmelden und neben spezifischen Fragen auch ihre individuellen Bewerbungsvoraussetzungen prüfen lassen.

Die individuelle und persönliche Beratung der Interessierten steht beim Open House im Vordergrund – Gespräche mit Studierenden und Lehrenden inklusive. Interessierte erhalten auch einen Eindruck von den hochmodernen Science Labs der FH Kufstein Tirol.

Studienplatz für Herbst 2023 – jetzt klarmachen!

Interessierte können sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt einen Studienplatz sichern. Die Onlinebewerbung ist für Bachelor- und Masterinteressierte geöffnet. Bewerber:innen, die bis 16. April 2023 angemeldet sind, können bei den Aufnahmegesprächen am 25. April 2023 schon einen Studienplatz klarmachen.

Wichtige Termine:

- Open House: 18. März 2023

- Onlinebewerbung zum Studium jederzeit möglich

- Aufnahmegespräche 25. April 2023 (bei Onlinebewerbung bis 16. April)