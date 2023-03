Gänswein: Habe alle privaten Briefe von Benedikt XVI. vernichtet

Gänswein hatte am Dienstagabend in München sein nun auch auf Deutsch im Herder-Verlag erschienenes Buch "Nichts als die Wahrheit. Mein Leben mit Benedikt XVI." vorgestellt. Der Bild-Zeitung sagte der 66-jährige Erzbischof, er habe im Oktober, also wenige Wochen vor dem Tod des früheren Papstes Benedikt XVI., noch mit diesem über das Buch gesprochen. Benedikt habe gefragt, warum sein langjähriger Sekretär dieses Buch plane. "Ich sagte: Nach Ihrem Tode werden Publikationen erscheinen, die wohl alles Mögliche behaupten – deshalb halte ich es für wichtig, dass ich meine Stimme erhebe, die aus nächster Nähe berichten und berichtigen kann."

Erzbischof Gänswein sagte in dem Interview der Bild-Zeitung, dass vier vertrauenswürdige Personen um juristische Hilfe gebeten worden seien. Einer davon sei in der Vorbereitung ein Fehler unterlaufen. Es ging um eine Sitzung des Ordinariats am 15. Jänner 1980, bei der Ratzinger sich nicht mehr erinnert habe, ob er dabei gewesen war oder nicht. "Die Person, die das bearbeitet hatte, hat sich da geirrt, zwei Sitzungen durcheinandergebracht." Benedikt XVI. habe darauf bestanden, "sofort öffentlich zu korrigieren", so Gänswein. Zu dem Zeitpunkt sei der Vorwurf der Lüge allerdings schon in der Welt gewesen. "Was völlig unterging: dass das Gutachten dem Papst in keinem der Fälle Schuld nachweisen konnte." (APA)