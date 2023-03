Junge Frauen tanzen locker gekleidet: Protest-Video aus Iran geht viral

Teheran – Eine Gruppe junger iranischer Frauen hat online mit einem Tanzvideo in einem Hauptort jüngster Proteste für Aufsehen gesorgt. In dem rund 40 Sekunden langen Clip tanzen fünf Frauen mit lockerer Kleidung ohne das verpflichtende Kopftuch vor Häuserblocks einer bekannten Gegend in der Hauptstadt Teheran. Nutzer teilten das Video in den sozialen Medien tausendfach. Es zeigt im Hintergrund Hochhäuser des Stadtteils Ekbatan, einem der Hauptorte der jüngsten Protestwelle.