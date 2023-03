Ex-Skispringer Gregor Schlierenzauer wird Investor

Innsbruck, Wien – Der erfolgreichste Skispringer aller Zeiten, Gregor Schlierenzauer, wagt den Sprung in die Start-up-Branche. Der Tiroler investiert in das Wiener Fintech-Start-up Froots, für das er künftig auch als Testimonial die Werbetrommel rührt.

„Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich in meinem Leben als Nächstes erreichen möchte. Als Profisportler und nun als Unternehmer war und bin ich immer vollkommen fokussiert und vertraue meinem Gefühl. Spitzensport und Investieren sind eng miteinander verknüpft, denn beides erfordert sorgfältige Planung, strategisches Denken und eine langfristige Perspektive“, so Schlierenzauer, der seine Skisprungkarriere 2021 an den Nagel gehängt hat.