10 Jahre Papst Franziskus: Christus in den Menschen wecken

Katholiken. Die Zahl der Katholiken weltweit ist nach Angaben des Vatikans im Jahr 2021 auf rund 1,378 Milliarden Menschen gestiegen. Das geht aus dem Statistischen Jahrbuch der Kurie hervor. Demnach stieg die Anzahl der Menschen mit katholischem Glauben zwischen 2020 und 2021 um 1,3 Prozent. Während in Europa kaum Veränderung zu beobachten sei, gebe es vor allem in Afrika immer mehr Katholiken, konkret gut drei Prozent mehr als noch 2020. In Amerika und Asien betrug der Anstieg laut der Erhebung etwa ein Prozent. Insgesamt machten Katholiken im Jahr 2020 rund 17,67 Prozent der Weltbevölkerung aus. In Europa stellten sie 39,6 Prozent der Bewohner. Fast die Hälfte (48 Prozent) aller Katholiken der Welt leben in Amerika – davon 75 Prozent in Südamerika und 27 Prozent allein in Brasilien. 180 Millionen Brasilianer sind katholisch. (sta)