47-Jähriger verletzt: Alkofahrt endete in Wiesing auf der Leitschiene

Wiesing – Eine Alkofahrt endete am Donnerstagabend in Wiesing auf der Leitschiene. Ein 47-jähriger Mann war gegen 21.30 Uhr auf der Achensee Bundesstraße in Richtung Achensee unterwegs. Wohl aufgrund seines alkoholisierten Zustandes geriet der Mann mit seinem Fahrzeug gegen die linke Leitschiene.