17 Polizeiautos und Hubschrauber jagten flüchtigen Lenker im Wipptal

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd ging am Mittwoch im Wipptal über die Bühne. Ein Lenker entzog sich einer Polizeikontrolle und krachte bei der Flucht in ein Polizeiauto. Er fuhr weiter, nun verfolgt von 17 Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber.

Mühlbachl – Bereits am Donnerstagnachmittag ist in Tirol eine spektakuläre Verfolgungsjagd über die Bühne gegangen. Die Polizei gab erst am Freitag Details dazu bekannt. Demnach waren 17 Polizeistreifen und ein Hubschrauber beteiligt, ehe der flüchtige Lenker gestoppt werden konnte.

Gegen 16.50 Uhr wollten Polizisten auf der Brennerstraße in Steinach am Brenner ein Auto kontrollieren und signalisierten das mit Blaulicht. Statt anzuhalten, drückte der Lenker das Gaspedal durch und brauste in Richtung Matrei davon – ohne sich um Verkehrsregeln zu kümmern, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Zwei Polizeistreifen nahmen die Verfolgung in Richtung Norden auf. Dann bog der Lenker plötzlich nach links ab, wendete und kam den Polizeistreifen in Mühlbachl entgegen. Eine Polizeistreife versuchte, den Fluchtweg zu blockieren.