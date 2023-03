Mehr Geld für Breitband, Komposterde und Bildhauerwerkstatt in Osttirol

Im Bezirk Lienz fließen rund 650.000 Euro in acht regionale und nachhaltige Projekte. Der Großteil der Investitionen stammt aus EU-Regionalförderungen und wird durch Landesmittel ergänzt.

Lienz – Die Lebensqualität im ländlichen Raum verbessern: Das ist das Ziel der Regionalförderung, sagt Landeshauptmann Toni Mattle. In ganz Tirol werden 42 Projekte mit insgesamt 3,2 Millionen Euro gefördert, davon entfallen 650.000 Euro auf Osttirol. Das Geld kommt aus EU-Mitteln und wird vom Land ergänzt. Folgende acht Projekte werden im Bezirk Lienz gefördert:

Im Projekt „Interkommunaler Breitband Datenpool“ wird ein mit den Gemeinden in Osttirol abgestimmter Datenpool aufgebaut, um eine Grundlage für eine professionelle Verwaltung und Weiterentwicklung des Glasfasernetzes zu schaffen.

Im Zuge des Projekts „Innovation und Karriere“ wird von der INNOS GmbH im Bezirk Lienz ein Bündel an gemeinschaftlichen Maßnahmen gesetzt, um der Herausforderung des Arbeitskräftemangels entgegenzuwirken.

Im Projekt „Vordenken für Osttirol 23/24“ wird das aktualisierte Leitbild durch Impulsveranstaltungen und Workshops in die Umsetzung gebracht. Die Schwerpunkte sind Jugend, Wirtschaft und Mensch.

Im Rahmen des Projekts „MINT Lienz“ werden in den Jahren 2023 und 2024 jeweils eine MINT-Eventwoche mit 50 Veranstaltungen durchgeführt, die den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) in den Fokus rücken. Dabei ist es möglich, spielerisch und experimentell in die MINT-Kompetenzfelder einzusteigen.