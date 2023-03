Streit mit EU um Corona-Hilfen: Das hätte man wissen können

Für Gerald Zmuegg, Chef des Beratungsunternehmens Finanzombudsteam, völlig unverständlich. „In Deutschland wurden die Unternehmen in Informationsblätter ausführlich auf die Tatsache hingewiesen, dass Unternehmensverbünde als ‚einziges Unternehmen‘ gelten“, so Zmuegg. Der Experte bezieht sich dabei auf die in der entsprechenden EU-Verordnung verankerte „De-minimis“-Richtlinie vom 18. Dezember 2013. Diese ist eine Richtlinie für gedeckelte Beihilfen, die keine Genehmigung der EU-Kommission brauchen. Und diese Richtlinie bezieht den Begriff „einziges Unternehmen“ explizit nicht auf Einzelunternehmen, sonder auf exakt definierte Unternehmensverbünde. Und genau dies wurde in der österreichischen Verordnung im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuwendungen wie Lockdown-Umsatzersatz, „Fixkostenzuschuss 800.000“, Ausfallsbonus und Verlustersatz nicht berücksichtigt. Dabei wurden die EU-Verordnungen für Wirtschaftshilfen in der Corona-Pandemie bereits im März 2020 erlassen. Und in diesen wurde auf „Deminimis“ explizit hingewiesen. Damit ist die Aussage von Finanzminister Magnus Brunner, dass die Kommission die Vorgabe mit Unternehmensverbünden erst gemacht habe, als die heimische Richtlinie bereits angewendet wurde, zumindest zu hinterfragen.