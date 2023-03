Ex-Minister Thomas Starlinger will für Heer nach Brüssel

Thomas Starlinger, derzeit Adjutant des Bundespräsidenten, hat sich als Leiter der Mission bei der NATO beworben.

Wien – Verteidigungsministerin Klaudia Tannner (ÖVP) will „zeitnah“ entscheiden, wer das Verteidigungsministerium und das Bundesheer künftig bei der NATO und der EU vertreten soll. Franz Leitgeb, derzeit Leiter der Mission in Brüssel, geht im Frühjahr in Pension. Drei Offiziere haben sich beworben. Der Prominenteste: Generalmajor Thomas Starlinger, Adjutant von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und 2019 Verteidigungsminister in der Übergangsregierung unter Brigitte Bierlein.





Starlinger bestätigt auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung seine Bewerbung. Er sei im Jänner 60 geworden. Jetzt sehe er den möglichen Wechsel nach Brüssel noch einmal als Herausforderung. „Es geht darum, Österreich als verlässlichen Partner in der europäischen Sicherheitsarchitektur zu positionieren.“

Es ist vermutlich Starlingers Erfolg, dass der von den Grünen kommende Van der Bellen als Bundespräsident eine klare Bundesheer-freundliche Linie fährt.

Mit der Ministerin verbindet den aus Oberösterreich gebürtigen General aber eine wechselvolle Geschichte. Er hinterließ seiner Nachfolgerin ein umfangreiches Kompendium mit notwendigen Investitionen für das Bundesheer in Milliardenhöhe – Ausgaben, an die bis zum russischen Überfall auf die Ukraine nicht zu denken war. Kritisch beäugte er die von Tanner in die Wege geleitete Organisationsreform im Verteidigungsministerium in der Wiener Rossauer Kaserne.