Tirol investiert Rekordsumme von 91 Mio. Euro in Schutz vor Klimawandel

Osttirol ist der Bezirk, in den die größte Summe fließt. Über 20 Millionen sind es, die zu einem großen Teil in den Kampf gegen Borkenkäfer bzw. in die Beseitigung der Käfer-Schäden investiert werden. „Der Winter war trocken, die Temperaturen steigen, das sind ideale Bedingungen für den Borkenkäfer“, erläutert Landesforstdirektor Josef Fuchs. Das Insekt, das in Osttirol bereits große Schäden angerichtet hat, sei auch in Nordtirol auf dem Vormarsch. Es sei eine Herausforderung, die betroffenen Waldflächen – insbesondere im unwegsamen Gelände – wieder schnell aufzuforsten, so Fuchs weiter. „Und zwar mit Bäumen, von denen wir glauben, dass sie in 50 oder 100 Jahren auch noch Bestand haben.“ Je mehr Arten angepflanzt werden, desto widerstandsfähiger sei der Wald. Nach Osttirol fließt das meiste Geld (13 Mio.) in den Bezirk Innsbruck-Land, gefolgt von Schwaz (12,9 Millionen).