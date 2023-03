Odermatt auch in Kranjska Gora nicht zu stoppen

Triumphfahrt für Marco Odermatt: Der frischgebackene Schweizer Gesamtweltcupsieger gewann am Samstag in Kranjska Gora den Riesentorlauf der Herren. Bester Österreicher: Stefan Brennsteiner, der als Vierter nur knapp das Stockerl verpasste.

Der Schweizer Odermatt vergrößerte seinen Punktepolster in der Disziplinenwertung auf seinen Verfolger Kristoffersen auf 140. Der Gesamtweltcupsieger könnte am Sonntag (9.30/12.30 live TT.com-Ticker) im zweiten Riesentorlauf in Slowenien seine dritte Kristallkugel des Winters fixieren. Marco Schwarz rutschte in der Entscheidung noch von Platz sechs auf neun zurück. Hinter Raphael Haaser (16.) sammelten Patrick Feurstein (19.) und Roland Leitinger (24.) wichtige Zähler mit Blickrichtung auf das Weltcupfinale nächste Woche. Manuel Feller schied bereits im 1. Durchgang aus.