Lamparter kombinierte sich bei Riiber-Sieg aufs Podest

Westvold Hansen gelang in Oslo perfekte Saison

Die Norwegerin Gyda Westvold Hansen hat am Samstag beim Weltcup-Finale der Nordischen Kombiniererinnen in Oslo ihre perfekte Saison vollendet. Die Lokalmatadorin gewann inklusive WM auch das elfte Saisonrennen. Den Gesamtweltcup erbeutete die 20-Jährige mit maximalen 1000 Zählern. Die Weltmeisterin verwies in Oslo ihre Landsfrau Ida Marie Hagen (+46,8 Sek.) und Anju Nakamura aus Japan (+54,4) und auf die Plätze 2 und 3. Annalena Slamik wurde als beste Österreicherin Zwölfte.

Slamik war als Neunte - die Sprungkonkurrenz war bereits am Donnerstag in Szene gegangen - in die Loipe gestartet und verlor dort noch drei Plätze (+2:42,5 Min.). Claudia Purker wurde mit fast vier Minuten Rückstand 19. Die gesundheitlich angeschlagene Lisa Hirner trat zum Saison-Kehraus im Langlauf nicht mehr an. Die Steirerin hatte im Springen nur Rang 16 belegt.

Die 19-jährige Hirner bilanziert mit insgesamt drei Podestplätzen in dieser Saison: Rang zwei gab es beim Heimbewerb in Ramsau, jeweils dritte Plätze sprangen in Lillehammer und Otepää heraus. Das reichte für Rang fünf im Gesamtweltcup.