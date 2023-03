In Zürich wird ein millionenschweres T-Rex-Skelett versteigert

Unter den Hammer kommen wird am 18. April zum dritten Mal weltweit und zum ersten Mal in Europa das Skelett eines Tyrannosaurus Rex. Startpreis liegt bei fünf Millionen Euro.

Zürich – Eine spektakuläre Versteigerung steht am 18. April in Zürich an: Unter den Hammer kommen wird zum dritten Mal weltweit und zum ersten Mal in Europa das Skelett eines Tyrannosaurus Rex. Wer das 11,6 Meter lange und 3,9 Meter hohe sowie 67 Millionen Jahre alte Skelett ersteigern möchte, muss tief in die Tasche greifen. Der Startpreis liegt laut der Neuen Zürcher Zeitung vom Samstag bei fünf Millionen Franken (5,09 Mio. Euro).