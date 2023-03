Kraft musste sich nur Lanisek in Oslo geschlagen geben

Stefan Kraft ist am Samstag beim ersten von zwei Weltcup-Bewerben der Skispringer am Holmenkollen in Oslo auf dem Stockerl gelandet.

Am Sonntag steht in Oslo ein weiterer Großschanzen-Bewerb der Männer auf dem Programm (16.30 Uhr/live ORF 1). In der Raw-Air-Serie sind neun Tage in Folge Qualifikationen und Bewerbe zu absolvieren. Die in der Quali erzielten Punkte werden dabei mitgezählt. (APA)