Auffahrunfall mit der Autos bei Telfs: Zwei Lenker verletzt

Telfs – Drei Autos waren am Samstagnachmittag in einen Unfall auf der Möserer Landesstraße bei Telfs verwickelt. Als zwei Fußgänger die Fahrbahn überqueren wollten, hielt ein 41-Jähriger seinen Wagen an. Ein 43-Jähriger, der mit seinem Auto mit dem nötigen Abstand folgte, bremste ebenfalls ab und stoppte. Nachdem die Fußgänger die Straße überquert hatten, fuhren beide Männer wieder an.