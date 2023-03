Tore als Einstandsgeschenk für Kufstein, Punktgewinn für kampfstarke Löwen

Kufstein – Trotz starkem Herbst überließ der FC Kufstein in der tt.com Regionalliga Tirol nichts dem Zufall und verstärkte sich im Winter mit Thomas Herwig (zurück aus den USA), Manuel Treichl (Wörgl) und Constantin-Sascha Marinkovic (1860 Rosenheim). Beim ersten Auftritt am Samstag schlug das Trio voll ein und steuerte beim 4:0-Heimsieg gegen Kitzbühel nicht weniger als drei Treffer (zweimal Marinkovic, einmal Treichl) bei. „Wir haben in der Breite an Qualität zugelegt“, glaubt Trainer Denis Husic die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt zu haben, erhebt gleichzeitig den warnenden Zeigefinger: „So ein Ergebnis ist gefährlich. Niemand in dieser Liga hat so viel Qualität, dass er sich in einem Spiel ausruhen kann. Nächste Woche geht in Mötz wieder die Post ab.“