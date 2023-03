Mann brachte Behälter zur Polizei: Giftgas-Alarm im Salzkammergut

Der Aufdruck „Phosgen“ machte eine Evakuierung notwendig. Spezialisten des Bundesheeres nahmen den verdächtigen Gegenstand mit.

Gmunden – Giftgas-Alarm hat am Freitag ein Mann auf der Polizeiinspektion in Gmunden ausgelöst, der dort mit einem Plastikbehälter aufgetaucht war. Auf dem verdächtigen Gegenstand fand sich der Aufdruck „Phosgen", ein für den Menschen tödliches Gas. Der Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma gab an, den Behälter am Betriebsareal gefunden zu haben. Die Inspektion samt naher Umgebung wurde evakuiert, bestätigte die Polizei einen Bericht der Kronen Zeitung.





„Geringste Mengen reichen für eine tödliche Verletzung aus", erklärte Bundesheersprecher Pierre Kugelweis der APA am Sonntag. Das Tückische an dem Gemisch ist, dass es in der Lunge mit Wasser reagiert und Salzsäure entsteht. Damit würde ein Mensch innerlich verätzt, was einen qualvollen Tod bedeuten würde. Im Ersten Weltkrieg als Kampfmittel „Grünkreuz" im Einsatz (die Phosgen-Granaten waren mit einem grünen Kreuz gekennzeichnet), ist dieses Gas heute nur noch als Zwischenprodukt aus der Medikamenten-und Insektizidherstellung bekannt.