Sieben Oscars für „Everything Everywhere All at Once“, Monika Willi ging leer aus

Am Sonntag versammelte sich Hollywood, um zum 95. Mal die Oscars an die Besten der Filmwelt zu vergeben. Die Tirolerin Monika Willi unterlag in der Kategorie "Bester Schnitte" ihrem Kollegen von „Everything Everywhere All at Once“. Die Sci-Fi-Komödie räumte in den Hauptkategorien ab, auch „Im Westen nichts Neues“ wurde mehrfach ausgezeichnet.

Los Angeles – Die Indie-Sci-Fi-Komödie "Everything Everywhere All at Once" ist der große Gewinner der 95. Oscars. Bei der Gala in Hollywood setzte sich das Werk des 35-jährigen Regieduos Daniel Scheinert und Daniel Kwan in fast allen großen Kategorien gegen die Konkurrenz durch und wurde als bester Film ausgezeichnet. Neben der Königskategorie erhielt die Produktion auch den Regieoscar und Michelle Yeoh die Ehrung als Hauptdarstellerin. Insgesamt räumte das Werk sieben Oscars ab – bei elf Nominierungen.





Preisregen für Daniel Kwan (l.) und Daniel Scheinert. © APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Ke Huy Quan und Jamie Lee Curtis konnten dabei die beiden Nebenrollenkategorien für sich entscheiden, womit "Everything Everywhere All at Once" letztlich drei der vier Darstellersparten dominierte. Lediglich bei den männlichen Hauptdarstellern, wo die Komödie nicht nominiert war, setzte sich Brendan Fraser durch. Der 54-Jährige wurde für seine Comebackrolle in Darren Aronofskys Theateradaption "The Whale" ausgezeichnet, in der er einen sterbenden, adipösen Hochschullehrer spielt.

Jamie Lee Curtis (r.) und Michelle Yeoh standen für "Everything Everywhere All at Once" gemeinsam vor der Kamera und wurden beide ausgezeichnet. © APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Tirolerin Willi ging leer aus

"Everything Everywhere All at Once" indes holte sich auch die Sparten Originaldrehbuch und Schnitt. Somit ging die österreichische Hoffnungsträgerin Monika Willi leer aus. Die Editorin war für den Schnitt von Todd Fields Drama "Tár" nominiert gewesen. Die gebürtige Innsbruckerin konnte nach einem Unfall nicht nach Los Angeles reisen. Die Ärzte hatten ihr auf Grund einer Gehirnerschütterung von dem langen Flug abgeraten.

"Tár" konnte auch keine seiner weiteren fünf Nominierungen in einen Oscar ummünzen. Der zweite große Verlierer des Abends ist die irische Parabel "The Banshees of Inisherin", die keine ihrer neun Nominierungen in eine Statuette umsetzen konnte.

Ke Huy Quan und Michelle Yeoh haben Geschichte geschrieben. © APA/AFP

Auslandsoscar für "Im Westen nichts Neues"

Die deutsche Literaturverfilmung "Im Westen nichts Neues" hat gleich vier Oscars gewonnen. Der Film von Regisseur Edward Berger wurde als bester internationaler Film ausgezeichnet. Preise gab es auch für Kamera, Szenenbild und Filmmusik. Regisseur Edward Berger betrat die große Bühne unter anderem mit seinem Hauptdarsteller, dem Wiener Schauspieler Felix Kammerer, bei dem er sich besonders bedankte: "Das war dein erster Film, und du hast uns auf deinen Schultern getragen, als ob es nichts wäre. Ohne dich wäre niemand von uns hier."

Das Team von "Im Westen nichts Neues" holte den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film © APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Der Preis für das beste adaptierte Drehbuch ging an Sarah Polley für "Women Talking". Fürs Maskenbild wurde das Team von "The Whale" ausgezeichnet, die Auszeichnung für visuelle Effekte ging an das Team von "Avatar: The Way of Water" und der Blockbuster "Top Gun: Maverick" wurde für die beste Tongestaltung ausgezeichnet. Der Oscar für das beste Kostümdesign wurde an Ruth Carter für "Black Panther: Wakanda Forever" verliehen. Starregisseur Guillermo del Toro wurde für seinen "Pinocchio"-Animationsfilm für Netflix ausgezeichnet.

Überwältigt: Brendan Fraser bekam wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. © PATRICK T. FALLON

Bester Dokumentarfilm wurde Daniel Rohers "Navalny" über den führenden russischen Oppositionellen. Der Regisseur dankte seinem Team, zu dem auch die drei österreichischen Kameramänner Niki Waltl, Simon Fraissler und Daniel Dajakaj gehören, für dessen Mut. Nawalnys Frau Julia wandte sich ebenfalls ans Publikum: "Mein Mann ist im Gefängnis, nur weil er die Wahrheit sagt und weil er die Demokratie verteidigt."

Jimmy Kimmel führte durch die Gala - und einen Esel auf die Bühne. © APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Die Verleihung der 95. Academy Awards wurde von Jimmy Kimmel moderiert, der während des Abends auch auf den Eklat vom vergangenen Jahr anspielte. "Also wir haben strenge Richtlinien", verkündete Kimmel zu Beginn des Abends. Wenn diesmal jemand gewalttätig werde – bekomme er den Oscar für den besten Darsteller. Auch am Ende der Show gab es noch eine Anspielung: "Zahl der Oscar-Übertragungen ohne Zwischenfall" stand auf einer Tafel zu lesen. Und Kimmel hängte eine eins auf. (APA, dpa, TT.com)

Die Gewinner der 95. Oscar-Verleihung Bester Film: "Everything Everywhere All at Once" Bester internationaler Film: "Im Westen nichts Neues" (Deutschland) Regie: Daniel Kwan und Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once") Hauptdarstellerin: Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All at Once") Hauptdarsteller: Brendan Fraser ("The Whale") Nebendarstellerin: Jamie Lee Curtis ("Everything Everywhere All at Once") Nebendarsteller: Ke Huy Quan ("Everything Everywhere All at Once") Kamera: James Friend ("Im Westens nichts Neues") Original-Drehbuch: Daniel Kwan und Daniel Scheinert ("Everything Everywhere All at Once") Adaptiertes Drehbuch: Sarah Polley ("Die Aussprache") Schnitt: Paul Rogers ("Everything Everywhere All at Once") Filmmusik: Volker Bertelmann alias Hauschka ("Im Westen nichts Neues") Filmsong: "Naatu Naatu" ("RRR") Produktionsdesign: Christian M. Goldbeck und Ernestine Hipper ("Im Westen nichts Neues") Ton/Sound: Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon und Mark Taylor ("Top Gun: Maverick") Visuelle Effekte: Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon und Daniel Barrett ("Avatar: The Way of Water") Animationsfilm: "Guillermo del Toro's Pinocchio" Animations-Kurzfilm: "The Boy, The Mole, The Fox and the Horse" Dokumentarfilm: "Nawalny" Dokumentar-Kurzfilm: "Die Elefantenflüsterer" (The Elephant Whisperers) Make-up/Frisur: Adrien Morot, Judy Chin und Annemarie Bradley ("The Whale") Kostümdesign: Ruth Carter ("Black Panther: Wakanda Forever") Kurzfilm: "An Irish Goodbye"

