Delogierungs-Gefahr: Land Tirol stockt Mittel für Prävention auf

Die Delogierungsprävention (DELO) Tirol kann in solchen Fällen eine Hilfe sein. Die Stelle ist beim Verein für Obdachlose angesiedelt und konnte im Vorjahr in über 400 Fällen einen Wohnungsverlust verhindern. Als Reaktion auf die Teuerung beschloss die Tiroler Landesregierung, die Mittel für die Delogierungsprävention etwas aufzustocken: Für das Jahr 2023 stehen damit rund 750.000 Euro zur Verfügung – für die Jahre 2021 und 2022 waren es rund 600.000 Euro bzw. 690.000 Euro. Darüber hinaus wird der so genannte Mietrückstandsfonds fortgesetzt, aus dem bisher insgesamt 375.000 Euro an Unterstützung ausbezahlt wurden.