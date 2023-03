Mozarts Figaro treibt es bunt

Wien – Es ist jenes Werk, das in der Staatsoper bis dato am häufigsten erklungen ist. Auch in der aktuellen Direktion hat Mozarts „Le nozze di Figaro“ gute Figur gemacht. Sogar für TV-Kameras, als man 2021 die legendäre Inszenierung Jean Pierre-Ponnelles zurückholte. Eine bezaubernde Wiederaufnahme, dirigiert vom Musikdirektor Philippe Jordan, die auch später mit anderen Sängern im Repertoire gefiel. Aber nur kurz, denn im Zuge des neuen Mozart-Da-Ponte-Zyklus, inszeniert von Barrie Kosky, hatte soeben ein neuer Figaro seinen Auftritt. Dabei muss sich niemand fürchten, denn das, was man am Premierenabend erlebte, hat das Potenzial, für die nächsten paar Jahrzehnte erfolgreiche Regiekulisse im Repertoire zu sein.