ÖSV-Stars nur noch Nebendarsteller: „Mit Mayer waren 1000 Punkte weg“

Zum zweiten Mal in Folge steht Österreichs Ski-Team vor einer Weltcup-Saison ohne Einzel-Kugel, nur Cornelia Hütter kann im Super-G noch zuschlagen. Im Hintergrund werkt der ÖSV längst an der Zukunft.

Soldeu – Bei frühlingshaften Bedingungen biegt der Ski-Weltcup heute nach Andorra ab – und damit geht es zugleich auf die Zielgerade. Doch Spannung verspricht der finale Ausflug nach Soldeu nur noch bedingt, sind doch bereits acht der zehn Kugeln vergeben. Nur zwei Disziplinen-Wertungen sind mit dem Herren-Slalom und dem Damen-Super-G noch offen – in Letzterer kämpft Österreich durch Cornelia Hütter dagegen an, zum zweiten Mal nach 2021/22 ohne Kugel dazustehen.

🎿 Verpasst: In Summe würde ein Hütter-Coup die verpatzte Saison noch mit mildem Ausgang schönen. Denn in Wahrheit ist der Unterschied zur Spitze eklatant: Die Schweiz liegt im Nationencup, den man im Vorjahr gewann, mit 9955 Punkten über 2000 Zähler vor den zweitplatzierten Österreichern (7863). Bei den Männern ist man so wie bei den Frauen jeweils nur Dritter, das erinnert an die Saison 2019/20 nach dem Rücktritt von Marcel Hirscher. „Das ist ein Wermutstropfen. Wir müssen schauen, dass wir mannschaftlich wieder nach vorne kommen“, sagt Mandl und ergänzt zum fehlenden Punktesammeln des zurückgetretenen Matthias Mayer: „Mit Mayer waren 1000 Punkte weg.“ Der Kärntner hätte also seine Ausbeute von 268 Zählern Ende des Jahres noch kräftig aufstocken sollen.